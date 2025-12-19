Молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке, спасли в Шахунском округе Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Шахунском округе Нижегородской области охотинспекторы пришли на помощь молодому лебедю, оставшемуся зимовать на протоке реки Большая Какша. Птицу заметили местные жители и обратились в Уренский межрайонный охототдел. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Сначала сотрудники охотнадзора несколько дней наблюдали за лебедем, оценивая его состояние и обстановку вокруг. В связи с начавшимся ледообразованием и риском для жизни птицы было принято решение о ее перемещении.

Инспектор совместно с егерем охотхозяйства "Междуречье" аккуратно поймали лебедя при помощи специального сачка. Как выяснилось, это молодая особь, которая появилась на свет в текущем году. Внешних повреждений у птицы не обнаружено. Сейчас она находится под временным присмотром охотинспектора.

По словам специалистов, вероятной причиной того, что лебедь не улетел, стала аномально теплая погода.

В ведомстве подчеркнули, что не каждого лебедя нужно спасать. Эти птицы считаются одними из самых поздних перелетных и могут оставаться на зимовку при благоприятных условиях, особенно вблизи незамерзающих водоемов.

Каждое сообщение о подобных ситуациях инспекторы рассматривают индивидуально. Они выезжают на место, визуально осматривают птицу и оценивают погодные и природные условия. Если птица здорова, но остается на водоёме, который вскоре может замерзнуть, ее отлов возможен только после установления прочного льда. До этого момента вмешательство может быть опасным как для людей, так и для самой птицы.

