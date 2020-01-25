Комплекс зданий по ул.Черниговской в Нижнем Новгороде передали в областную собственность Экономика

Фото: Яндекс.Карты

Комплекс зданий по ул.Черниговской в Нижнем Новгороде передали из городской в областную собственность. Решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года.

Речь идет о нежилых зданиях около метромоста позади бывшего Ромодановского вокзала (собственность компании "НоваКард"), расположенных по адресу: ул.Черниговская, 20. Общая площадь помещений 4 318 кв.м, плюс земельный участок (под производственную базу) площадью 9 244 кв.м. Отмечается, что существуют ограничения (обременения) права пользования земельным участком ввиду того, что это охраняемый культурный слой Нижнего Новгорода.

Инициатор передачи: министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.01.2020 № 200 объекты недвижимого имущества предоставлены в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" для ведения уставной деятельности.

Цель: осуществление мероприятий по комплексному развитию территории.

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской на соседнем участке (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей. Передаваемый комплекс зданий по ул. Черниговской как раз входит в эту территорию.

Фото: с сайта http://nn800.ru (бывшее здание Ромодановского вокзала)

Кроме того, на соседнем участке, с другой стороны от метромоста также произойдут серьезные изменения. "НКХП-Девелопмент" опубликовал концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова. На месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории. К сожалению, сам элеватор, который стал своеобразной визиткой карточкой города, будет демонтирован в конце января – начале февраля этого года. В то же время три объекта культурного наследия на территории мукомольного комплекса Башкирова – главный корпус мельницы, общежитие и лабазы (склады для товара) - будут отреставрированы и получат новое назначение.

Фото: проект ОАО "НКХП-Девелопмент"