"Создание Регионального совета позволит повысить роль муниципального самоуправления", - Глеб Никитин Политика

Создание Регионального совета позволит повысить роль муниципального самоуправления, - Глеб Никитин Фото: НРО партии "Единая Россия"

Секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании фракции, где принято решение о поддержке поправок в Устав региона, которые предусматривают создание Регионального совета. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Создание Регионального совета Нижегородской области будет содействовать выполнению поручения президента России Владимира Путина о повышении роли муниципального самоуправления. Мы создаем юридически оформленную площадку для взаимодействия всех уровней власти. Обязательно будем использовать опыт Государственного совета для того, чтобы выстроить работу новой структуры. К обсуждению будущего формата работы Регионального совета привлечем глав муниципалитетов, чтобы он был для них максимально полезен", - сказал Глеб Никитин.

Также депутаты обсудили поправки в Устав, которые касаются обеспечения расходных обязательств по инициативному бюджетированию.

"В Нижегородской области накоплен успешный опыт участия граждан в определении приоритетов бюджетных расходов на решение вопросов местного значения. В рамках проектов "Вам решать" и "GolosZa" в прошлом году проголосовали более 380 тысяч жителей области, и уже в этом году результаты их выбора можно будет увидеть в виде реализованных проектов", - отметил Глеб Никитин.

"Сейчас мы планируем поддержать данное направление введением новой нормы законодательства. Ведь совершенно очевидно, что предоставление гражданам права самим принимать решения повышает не только их мотивацию к личному участию в развитии территорий, но и ответственность в решении вопросов местного значения, а также их заинтересованность в реализации проекта и общественном контроле за ходом и качеством выполнения работ", - добавил он.

"В ближайших планах совместно с правительством Нижегородской области разработать и принять важнейшие для региона законы: "Об инициативном бюджетировании" и "О Региональном совете". Нижегородская область стала первым регионом, где реализация инициатив граждан гарантируется Уставом области. Это хороший ответ на запрос граждан по прозрачности и открытости бюджетного процесса, а также повышает эффективность бюджетных расходов", - подчеркнула руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Также депутаты фракции решили единогласно поддержать инициативу, которая позволит в 2020 году многодетным семьям выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий - получить земельный участок или сертификат на сумму до 470 тысяч рублей.



По словам Ольги Щетининой, теперь у многодетных семей появится возможность выбирать, каким образом им решить вопрос улучшения жилищных условий.

"На встречах с населением было много обращений по этому вопросу. Не всем многодетным семьям нужен земельный участок под строительство дома, а вот вопрос улучшения жилищных условий стоит перед абсолютным большинством многодетных семей. И многим хотелось бы приобрести сразу готовое жильё. Сертификат с финансовым обеспечением поможет им это сделать в кратчайшие сроки", - пояснила она.