Более 50 выявленных нижегородских ОКН могут быть включены в реестр статусных объектов в первом квартале 2020 года Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Том Сойер Фест Нижний Новгород"

Принятие решения о включении более 50 выявленных нижегородских ОКН в единый государственный реестр статусных объектов культурного наследия ожидается в первом квартале 2020 года. По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, в 2018 и 2019 годах в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 84 объекта, в том числе 17 объектов археологического наследия.

Какие объекты являются выявленными памятниками

Большинство выявленных объектов культурного наследия находятся в Нижнем Новгороде. Объекты компактно располагаются на историко-культурной заповедной территории церкви Трех Святителей (улицы Короленко, Новая, Славянская, Студеная), в кварталах вокруг Воскресенской церкви (улицы Шевченко и Малая Ямская) и на улице Грузинской.

Ранее агентство сообщало о том, что в список выявленных ОКН в марте-июне 2018 года попали несколько исторических домов в Нижнем Новгороде (ул. М. Ямская, 23/19; ул. Нижегородская, 17; ул. Нижегородская 19/29; пер. Плотничный, 14; пер. Плотничный 16 и ул. Шевченко, 17; дома №№ 9, 13/20, 26, 30, 38, 40 по ул. Короленко, дом И.Ф. Эглит 1905 года (ул. Короленко, 15), дом А.Н. Бибихина 1876 года (ул. Короленко, 16), дом П.Н. Щелухиной 1911-1912 годов (ул. Короленко, 17), дом Скворцовой 1891 года (ул. Короленко, 18), а также дома по ул. Новой – №№20А, 22А, 22Б, 23 и по ул. Сергиевской – 13А и 15). Отметим, что в 2018-2019 г.г. четыре дома в квартале церкви Трех Святителей были отремонтированы в рамках "Том Сойер Фест" (ул. Новая, 20; ул.Новая,22А; ул.Короленко,16 и ул.Короленко,18).

Окончательное решение о включении/отказе во включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия принимается на основании заключений государственной историко-культурной экспертизы. Её проводят государственные эксперты, аттестованные министерством культуры Российской Федерации. При проведении экспертизы эксперты рассматривают представленные документы, и, при необходимости, проводят историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и другие исследования, результаты которых излагают в заключении экспертизы.

Предварительные результаты

По 81 объекту, включенному в перечень выявленных объектов культурного наследия (в том числе 19 объектам археологического наследия), в 2019 году за счет средств государственной программы "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" профинансировано выполнение государственных историко-культурных экспертиз.

По 43 заключениям государственной историко-культурной экспертизы в настоящее время завершена процедура общественного обсуждения, по 9 заключениям общественное обсуждение продолжается. Таким образом, по объектам этих экспертиз все готово для принятия решений о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр ОКН.

19 заключений экспертизы в отношении выявленных объектов археологического наследия будут направлены в минкультуры России для принятия решения об отнесении этих памятников к объектам культурного наследия федерального значения.

Объекты археологического наследия

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия с момента их выявления археологом, имеющим открытый лист. Данная работа находится на контроле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"На основании поступившего заявления управление организует работу по установлению "первичной" историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками ОКН, за исключением объектов археологического наследия. К этому процессу привлекаются члены Общественного совета при управлении. Учитывая высокий уровень квалификации, профессиональной подготовки и большой практический опыт членов Общественного совета, объективность принимаемых советом решений не вызывает сомнений", - сказал руководитель управления объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.