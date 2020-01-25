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Происшествия

ДТП с пассажирским автобусом произошло на ул. Кима 30 января

30 января 2020 12:51  [37] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Регион-52

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Авария с автобусом, в котором находились пассажиры, произошла на ул. Кима в Нижнем Новгороде 30 января 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции.

Около 8 утра у дома №6 по улице Кима автомобиль "Ford" столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту №203 (Балахна-Нижний Новгород). От удара автобус оказался на обочине.

Медицинская помощь потребовалось одной из пассажирок автобуса. Бригада "скорой помощи" осмотрела ее на месте. Больше никто не пострадал.

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