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Бизнес

Банк "Открытие" запускает программу лояльности для малого и среднего бизнеса

31 января 2020 14:29  [378] Бизнес

Банк "Открытие" запускает программу лояльности "Деловой подход" с кэшбэком 5% для клиентов малого и среднего бизнеса. Как отметили в пресс-службе банка, оплачивая основные расходы виртуальной или "Универсальной" бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.

За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма трансакций для получения бонусов за месяц должна быть не менее 15 тысяч рублей.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

- АЗС
- фастфуды и рестораны
- товары для дома и ремонта

При этом, 1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.

Подключение к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту универсальная и виртуальные карты Digital Business Card.

"Программа лояльности "Деловой подход" - уникальное предложение на рынке бизнес-карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card", - прокомментировал заместитель начальника отдела развития карточных продуктов банка "Открытие" Тимур Бедрединов.

В пресс-службе банка также пояснили, что есть операции-исключения, они указаны в каталоге тарифов.

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