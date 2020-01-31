Последние новости рубрики Экономика
31 января 2020 15:25  [114] Дома в границах ул.Пушкина-Тимирязева снесут либо реконструируют в связи с развитием застроенной территории
29 января 2020 18:29  [845] "Ситуация в регионе стабильна, можно чувствовать себя совершенно уверенно", - Надежда Яшина
29 января 2020 15:08  [691] Федерация перечислила первый транш в 1,4 млрд на благоустройство парка "Швейцария"
29 января 2020 14:04  [650] Три центра по обучению "бережливому" строительству откроют в Нижегородской области
29 января 2020 12:46  [800] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,7 млрд рублей
29 января 2020 12:40  [780] Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность
29 января 2020 12:22  [769] Исторический центр Арзамаса обновят в 2021 году
29 января 2020 12:18  [919] Комплекс зданий по ул.Черниговской в Нижнем Новгороде передали в областную собственность
28 января 2020 18:03  [837] Газопроводы планируется построить в Ардатовском и Городецком районах Нижегородской области
28 января 2020 16:50  [621] "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА
Экономика

Дома в границах ул.Пушкина-Тимирязева снесут либо реконструируют в связи с развитием застроенной территории

31 января 2020 15:25  [114] Экономика

Дома в границах ул.Пушкина-Тимирязева снесут либо реконструируют в связи с развитием застроенной территории. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. Речь идет об участке по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе.

Ранее, другие постановления относительно этого участка были отменены, и принято решение о развитии застроенной территории площадью 1,51 га.

Здания, строения, сооружения, подлежащие сносу либо реконструкции находятся по улице 2-я Оранжерейная, дома №№ 2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph