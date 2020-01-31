Дома в границах ул.Пушкина-Тимирязева снесут либо реконструируют в связи с развитием застроенной территории Экономика

Дома в границах ул.Пушкина-Тимирязева снесут либо реконструируют в связи с развитием застроенной территории. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. Речь идет об участке по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе.

Ранее, другие постановления относительно этого участка были отменены, и принято решение о развитии застроенной территории площадью 1,51 га.

Здания, строения, сооружения, подлежащие сносу либо реконструкции находятся по улице 2-я Оранжерейная, дома №№ 2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А.