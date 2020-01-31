Нижний Новгород станет новатором в создании службы защиты прав людей из домов-интернатов, - Нюта Федермессер Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и советник губернатора, член центрального штаба ОНФ, автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер встретились с представителями региональных общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии, организованном при содействии министерства социальной политики Нижегородской области, приняли участие руководители более 20 региональных НКО, активные и неравнодушные нижегородцы.

Среди них организации, занимающиеся вопросами оказания паллиативной помощи и поддерживающие неизлечимо больных, помогающие людям с ментальными нарушениями, детям-инвалидам, детям из сложных семей, слепоглухим, детям и молодежи с нарушениями развития, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детям и взрослым с синдромом Дауна.

"Нижегородская область с точки зрения оказания социальной помощи ничем не отличается от других регионов России, - поделилась своими впечатлениями Нюта Федермессер. - Проблематика по всей стране одна и та же – это очень низкое качество медицинской помощи в учреждениях социальной защиты и сотрудники, которые привыкли работать по шаблонам советского времени. Ключевые проблемы в этой сфере по всей стране – не обученный персонал и нехватка административного ресурса. Без решения этих проблем невозможно изменить ту структуру, которая сейчас существует. Больных, нуждающихся в помощи, мы запираем сегодня от общества, как будто они в чем-то виноваты. Это нужно менять".

Напомним, 27 января 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Нюта Федермессер провели совещание по вопросу реформирования системы долговременного ухода в регионе. Как отметил Глеб Никитин, Нюта Федермессер лично погрузилась в изучение деятельности Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе. Там предполагалось строительство нового здания.

По словам губернатора, на основе выводов, сделанных по итогам работы Нюты Федермессер и ее коллег в Нижегородской области, было принято решение не только о разработке нового проекта, но и о реформировании системы долговременного ухода в целом.

Глава региона подчеркнул, что Нюта Федермессер возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в правительстве региона.

"Наша задача в нижегородском регионе – наладить межведомственное взаимодействие и создать независимую службу защиты прав людей, проживающих в социальных учреждениях. Предполагается, что это будет общественная структура с серьезными полномочиями – этого еще никто не делал в стране, и Нижний Новгород будет новатором. Также нам бы очень хотелось развивать в соответствии с посланием Президента некоммерческую сферу в регионе и создать общественникам все условия для эффективной работы", - пояснила Нюта Федермессер.

Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, началось в 2019 году в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

"Мы начали работу именно с Нижегородской области потому, что здесь есть политическая воля региональных властей на реформирование системы долговременного ухода с целью улучшения жизни людей, в этом уходе нуждающихся. А кроме того, здесь живут и работают замечательные люди, настоящие энтузиасты и высокие профессионалы своего дела. Мы со своей стороны готовы помочь, обучить, поделиться накопленным опытом. Вместе мы обязательно справимся", - сказала Нюта Федермессер.

В Нижегородской области уже реализуется Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев неоднократно подчеркивал, что в рамках концепции разработан и уже реализуется целый комплекс межведомственных мероприятий: формируется система нормативных правовых актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие, разработаны методические рекомендации по комплексному сопровождению детей с РАС, организована работа по разработке стандартов по абилитации и реабилитации; определены обучающие программы для подготовки специалистов в сфере комплексного сопровождения.

В системе социального обслуживания населения создан ресурсный центр социальной поддержки людей с подобными расстройствами, который выступает координатором межведомственного взаимодействия по развитию комплексной помощи.