Книга воспоминаний жителей блокадного Ленинграда издана в Нижнем Новгороде Общество

Вторая книга "Ленинградское блокадное братство" с воспоминаниями участников обороны Ленинграда и его жителей вышла в свет в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора департамента по социальной политике Галины Гуренко, книга вышла тиражом 600 экземпляров, которые будут переданы в библиотеки города и нижегородских школ.

"В Нижнем Новгороде помнят и хранят память о жителях и защитниках города-героя Ленинграда. Эта книга также будет вручена всем жителям блокадного Ленинграда, их потомкам, которые входят в общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда города Нижнего Новгорода". Нижегородцы и будущие поколения должны помнить подвиг города-героя Ленинграда, чтобы не росли “Иванами, родства не помнящими”", - сказала Галина Гуренко.

Создатель книги, автор, житель блокадного Ленинграда и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда города Нижнего Новгорода" Наталья Курепина напомнила, что первая книга "Ленинградское блокадное братство" вышла в 2011 году.

"Я вспоминаю, когда к нам пришел участковый, мама отказалась нас отдать в детский дом, чтобы эвакуировать. Она сказала ему: “Или мы уезжаем все вместе, или умирать будем вместе”. Цель книги была – рассказать о блокадниках. Ведь об эвакуации жителей блокадного Ленинграда очень мало сведений. Никто ничего не знает о детях, которые остались в блокадном Ленинграде. Когда я это поняла, то стала собирать эти сведения, а потом решила их опубликовать", - сказала Наталья Юрьевна.

Во второй сборник попали воспоминания Тамары Чудаковой, которая ребенком осталась в блокадном Ленинграде.

"В этой книге есть и мои воспоминания, правда, их у меня много, и хватит еще на целую книгу. Я была совсем маленькая, всего четыре годика, но помню многое: синий свет, который у нас был, и который нельзя было включать, железную койку, печку-буржуйку. Меня не эвакуировали, я прожила всю блокаду в Ленинграде, от и до. Все мое детство, юность, зрелость прошли в Ленинграде", - рассказала Тамара Петровна.

По словам жителя блокадного Ленинграда Георгия Тыщука, такие книги-сборники с воспоминаниями необходимы, чтобы ни у кого не возникали попытки исказить события, которые происходили в блокадном городе. "Я родился в Ленинграде в 40-м году и всю блокаду, все 900 дней, прожил с родителями в Ленинграде. У меня умерла сестра от голода в апреле 1942 года. К началу блокады уже ходил, но, когда начался голод, не только ходить не мог, но и стоять. Всю блокаду лежал в кровати. Очень хорошо помню стук метронома по радио. Когда метроном стучал часто – это означало начало бомбежки. Наши дети должны знать, как было страшно и тяжело", - поделился Георгий Тыщук.

Напомним, в 1942 году город Горький принял 5500 тысяч детей из блокадного Ленинграда. На сегодняшний день около 150 жителей блокадного Ленинграда проживают на территории Нижнего Новгорода.