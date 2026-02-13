Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях

Фото:
В Нижнем Новгороде введены ограничения на проезд по улице Звездинка. Движение закрыто в районе дома № 56 по улице Большая Покровская.
Меры связаны с проведением аварийных работ на инженерных коммуникациях. Проезд будет невозможен до завершения восстановительных мероприятий.
Объезд организован по прилегающим улицам.
Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршрут, учитывать изменения в схеме движения, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность.
Ранее сообщалось, что ограничения на парковку ввели на улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега до 15 марта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+