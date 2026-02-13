На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2026 10:31Музейные пространства могут появиться в нижегородском парке имени 1 Мая
13 февраля 2026 10:14ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области
13 февраля 2026 09:54Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях
13 февраля 2026 09:50Евгений Люлин и Сергей Дмитриев дали старт Парламентскому дню в НГТУ
13 февраля 2026 09:39Дорожные службы Нижнего Новгорода работают круглосуточно из-за снегопада
13 февраля 2026 09:24Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 09:00Влюбленным не поздоровится: Нижний Новгород накроет магнитная буря 14 февраля
13 февраля 2026 08:25Нижегородцам объяснили, почему в общественном транспорте холодно
13 февраля 2026 07:12Потепление придет в Нижегородскую область во второй половине февраля
12 февраля 2026 19:57Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ
Общество

Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях

13 февраля 2026 09:54 Общество
Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде введены ограничения на проезд по улице Звездинка. Движение закрыто в районе дома № 56 по улице Большая Покровская.

Меры связаны с проведением аварийных работ на инженерных коммуникациях. Проезд будет невозможен до завершения восстановительных мероприятий.

Объезд организован по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршрут, учитывать изменения в схеме движения, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность.

Ранее сообщалось, что ограничения на парковку ввели на улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега до 15 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 16:39Движение на улице Костина открыли после аварийных работ на сетях
13 января 2026 17:25Видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установят на Покровке в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 09:15Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных