Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде введены ограничения на проезд по улице Звездинка. Движение закрыто в районе дома № 56 по улице Большая Покровская.

Меры связаны с проведением аварийных работ на инженерных коммуникациях. Проезд будет невозможен до завершения восстановительных мероприятий.

Объезд организован по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршрут, учитывать изменения в схеме движения, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность.

Ранее сообщалось, что ограничения на парковку ввели на улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега до 15 марта.