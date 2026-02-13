Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2026 10:14ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области
13 февраля 2026 09:54Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях
13 февраля 2026 09:50Евгений Люлин и Сергей Дмитриев дали старт Парламентскому дню в НГТУ
13 февраля 2026 09:39Дорожные службы Нижнего Новгорода работают круглосуточно из-за снегопада
13 февраля 2026 09:24Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 09:00Влюбленным не поздоровится: Нижний Новгород накроет магнитная буря 14 февраля
13 февраля 2026 08:25Нижегородцам объяснили, почему в общественном транспорте холодно
13 февраля 2026 07:12Потепление придет в Нижегородскую область во второй половине февраля
12 февраля 2026 19:57Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ
12 февраля 2026 18:25Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева
Общество

Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 09:24 Общество
Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Совет будет действовать при главе города. Его основная задача — рассматривать вопросы, связанные с содействием реализации инвестиционных проектов, которые сопровождаются на уровне муниципалитета.

Совет создается для реализации инвестиционной политики и формирования благоприятного инвестиционного климата в городе. Кроме того, в его компетенцию войдет урегулирование разногласий и споров, возникающих при реализации инвестпроектов, в досудебном порядке.

Председателем Совета назначен глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.  

У него будет четыре заместителя: и.о. первого вице-мэра директор департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова, первый вице-мэр Денис Скалкин, вице-мэр Антон Максимов и начальник управления развития инвестиционной деятельности департамента экономического развития и инвестиций Елена Солдатова.

В состав органа также вошли Татьяна Витушкина, Татьяна Гераськина, Андрей Житников, Алла Коновницына, Юрий Мочалкин, Светлана Помпаева, Сергей Самсонов и Андрей Столяров.

Напомним, впервые Совет по инвестиционной политике был создан в Нижнем Новгороде в 2019 году. После присоединения Кстова к Нижнему Новгороду совету решили реорганизовать.

Ранее сообщалось, что департамент сельского хозяйства создали в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Инвестиции Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных