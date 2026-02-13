Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Совет будет действовать при главе города. Его основная задача — рассматривать вопросы, связанные с содействием реализации инвестиционных проектов, которые сопровождаются на уровне муниципалитета.

Совет создается для реализации инвестиционной политики и формирования благоприятного инвестиционного климата в городе. Кроме того, в его компетенцию войдет урегулирование разногласий и споров, возникающих при реализации инвестпроектов, в досудебном порядке.

Председателем Совета назначен глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

У него будет четыре заместителя: и.о. первого вице-мэра директор департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова, первый вице-мэр Денис Скалкин, вице-мэр Антон Максимов и начальник управления развития инвестиционной деятельности департамента экономического развития и инвестиций Елена Солдатова.

В состав органа также вошли Татьяна Витушкина, Татьяна Гераськина, Андрей Житников, Алла Коновницына, Юрий Мочалкин, Светлана Помпаева, Сергей Самсонов и Андрей Столяров.

Напомним, впервые Совет по инвестиционной политике был создан в Нижнем Новгороде в 2019 году. После присоединения Кстова к Нижнему Новгороду совету решили реорганизовать.

