Дорожные службы Нижнего Новгорода работают круглосуточно из-за снегопада Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Приведенные в режим повышенной готовности дорожные службы минувшей ночью без перерыва очищали Нижний Новгород от снега. Работы продолжаются и организованы в круглосуточном режиме.

По данным мэрии, перед началом непогоды техника вышла на маршруты заранее, обработала проезжую часть специальными антигололедными составами. Одновременно спецмашины прометают магистрали и тротуары, а также занимаются сбором и вывозом снега.

Напомним, город вновь оказался во власти затяжных снегопадов. По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти в течение всего дня, причем его объем увеличится по сравнению с предыдущими сутками. С пятницы по воскресенье ожидается до 23 мм осадков при температуре около нуля и выше.

Ситуация изменится в понедельник, 16 февраля, когда в город вернутся морозы. За сутки может выпасть почти 13 сантиметров снега.

По предварительным оценкам, снегопады могут продлиться всю следующую неделю и принести дополнительно более 48 сантиметров осадков.

Добавим, что с начала зимы коммунальные службы уже вывезли свыше миллиона кубометров снега. При этом 90% этого объема пришлось на январь и первые дни февраля.