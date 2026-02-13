Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2026 13:30Плату за отдых детей в загородных лагерях повысили в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:17Почти 3,9 млн рублей выделено на благоустройство территории КРТ в Ольгине
13 февраля 2026 12:21Восемь автобусов и три электробуса изменят схемы из-за ремонта на Ванеева
13 февраля 2026 11:40Потепление и мокрый снег ждут нижегородцев в выходные
13 февраля 2026 11:27Пять нижегородских населенных пунктов изменят свой статус, а один исчезнет
13 февраля 2026 11:11АО "Транснефть – Верхняя Волга" начало подготовку объектов к работе в период весеннего паводка в 2026 году
13 февраля 2026 10:31Музейные пространства могут появиться в нижегородском парке имени 1 Мая
13 февраля 2026 10:14ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области
13 февраля 2026 09:54Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях
13 февраля 2026 09:50Евгений Люлин и Сергей Дмитриев дали старт Парламентскому дню в НГТУ
Общество

Восемь автобусов и три электробуса изменят схемы из-за ремонта на Ванеева

13 февраля 2026 12:21 Общество
Восемь автобусов и три электробуса изменят схемы из-за ремонта на Ванеева

Фото: Александр Воложанин

Движение транспорта ограничат из-за ремонта теплосети на улице Ванеева,9 в Нижнем Новгороде с 20:00 13 февраля до 6:00 15 февраля. 

Как сообщили в ЦРТС, затруднение работы коснется автобусных маршрутов № 20, 31, 36, 41, 61, 62, 70 и 91, а также электробусных маршрутов  Э-9, Э-17 и Э-31.  

Ранее был ограничен проезд по улице Звездинка. Движение перекрыто в районе дома № 56 на улице Большая Покровская из-за аварийных работ на инженерных коммуникациях.  

Ранее нижегородцам разъяснили причины возникновения коммунальных аварий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2026 10:15Трубу с горячей водой прорвало в центре Нижнего Новгорода — видео
13 января 2026 17:25Видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установят на Покровке в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных