Восемь автобусов и три электробуса изменят схемы из-за ремонта на Ванеева

Движение транспорта ограничат из-за ремонта теплосети на улице Ванеева,9 в Нижнем Новгороде с 20:00 13 февраля до 6:00 15 февраля.
Как сообщили в ЦРТС, затруднение работы коснется автобусных маршрутов № 20, 31, 36, 41, 61, 62, 70 и 91, а также электробусных маршрутов Э-9, Э-17 и Э-31.
Ранее был ограничен проезд по улице Звездинка. Движение перекрыто в районе дома № 56 на улице Большая Покровская из-за аварийных работ на инженерных коммуникациях.
Ранее нижегородцам разъяснили причины возникновения коммунальных аварий.
