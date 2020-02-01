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Политика

Изменения внесены в закон о координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области

02 февраля 2020 10:35  [111] Политика

Изменения внесены в закон о координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"30 января 2020 года депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области единогласно приняли во втором чтении изменения в региональный Закон о координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области", - сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

"Проект изменений был подготовлен в целях приведения закона Нижегородской области от 16 апреля 2001 года № 181-З "О координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области" в соответствие
современному федеральному законодательству и законодательству Нижегородской области", - заявила глава департамента.

В частности, в законе конкретизированы полномочия губернатора и департамента внешних связей правительства Нижегородской области в части осуществления координации международных и межрегиональных связей органов исполнительной власти и муниципалитетов Нижегородской области с иностранными партнерами.

Также уполномоченный орган наделяется правом обеспечивать взаимодействие
представительств Нижегородской области за рубежом с органами государственной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и организациями.

Ранее проект закона был рассмотрен на комитете Законодательного собрания
Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма под председательством Олега Лавричева и рекомендован к рассмотрению на заседании ЗС НО.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская
область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В
рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4
млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия
для существенного повышения реальных доходов граждан" - это "важнейшая задача
правительства и Центрального банка".

Для ее решения, по словам главы государства, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".

"Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", - отметил Владимир Путин.

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