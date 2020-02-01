Фото:
Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области. Военнослужащие Росгвардии задержали мужчину.
Вечером, 2 февраля 2020 года, в периметре охраняемой зоны закрытого административно-территориального образования сработала тревожная сигнализация. На место немедленно выдвинулась группа военнослужащих со служебной собакой по кличке "Тайга".
В кратчайшие сроки росгвардейцы обнаружили и задержали нарушителя в охраняемой полосе контролируемой зоны при попытке пролезть под ограждение.
Свои действия 32-летний задержанный объяснил тем, что недавно освободился из мест лишения свободы и хотел попасть в город Саров. Далее с нарушителем будут работать сотрудники полиции.
Отметим, что это уже не первая попытка проникнуть в Саров. Ранее судимый 39-летний мужчина также хотел попасть в город, но неудачно.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+