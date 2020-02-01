Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области

Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области. Военнослужащие Росгвардии задержали мужчину.

Вечером, 2 февраля 2020 года, в периметре охраняемой зоны закрытого административно-территориального образования сработала тревожная сигнализация. На место немедленно выдвинулась группа военнослужащих со служебной собакой по кличке "Тайга".

В кратчайшие сроки росгвардейцы обнаружили и задержали нарушителя в охраняемой полосе контролируемой зоны при попытке пролезть под ограждение.

Свои действия 32-летний задержанный объяснил тем, что недавно освободился из мест лишения свободы и хотел попасть в город Саров. Далее с нарушителем будут работать сотрудники полиции.

Отметим, что это уже не первая попытка проникнуть в Саров. Ранее судимый 39-летний мужчина также хотел попасть в город, но неудачно.