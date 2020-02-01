Девушка сдала чужую квартиру в Нижнем Новгороде без ведома собственника Происшествия

Девушка сдала чужую квартиру в Нижнем Новгороде без ведома собственника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 4 февраля 2020 года.

В рамках предварительного расследования было установлено, что в октябре 2019 года жительница Балахнинского района решила съехать из съемной квартиры по ул. Бульвар 60 лет Октября, которую снимала несколько месяцев.

Однако, перед тем как освободить квартиру, она разместила в социальной сети объявление о том, что квартира сдается в аренду. На объявление откликнулся студент одного из нижегородских учебных заведений. Злоумышленница заявила ему, что является собственником квартиры, и получила с него арендную плату за месяц вперед в размере 13 тысяч рублей.

Владельцу квартиры она направила смс-сообщение, в котором сообщила, что жилье ею освобождено, и теперь там проживает другой человек.

Девушка обвиняется в мошенничестве. В отношении нее прокуратурой Советского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.