Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по информации о жестоком обращении с детьми в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало сообщение в СМИ о троих детях, проживающих в городе Бор. По словам соседей, они находятся в неблагополучных условиях и подвергаются насилию. Местные жители утверждают, что неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако реакции не последовало.

После выхода сюжета на федеральном телеканале в СУ СК по Нижегородской области начали доследственную проверку. Она проводится по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 Уголовного кодекса РФ.

Глава СК поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад. В нем должны быть изложены установленные обстоятельства и принятые меры.

Ранее сообщалось, что жительницу Дивеевского района будут судить за многолетнее истязание четырех своих несовершеннолетних детей.