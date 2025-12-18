Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:30Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:15Два пенсионера утонули в Нижегородской области
18 декабря 2025 17:48Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах
18 декабря 2025 16:55Оборудование загорелось на площадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске
18 декабря 2025 11:49Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 08:00Нижегородцы за неделю перевели мошенникам около 65 млн рублей
17 декабря 2025 18:56Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 18:30Семью на Бору проверят из-за насилия над детьми
17 декабря 2025 18:17Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске
Происшествия

Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области

18 декабря 2025 18:48 Происшествия
Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области

Фото: 360.ru

Мастер спорта по пауэрлифтингу и трёхкратный чемпион мира среди спортсменов на колясках Сергей Бубнов попал в аварию на заснеженной трассе в Нижегородской области. Спортсмен возвращался домой в Салават из Москвы, где принимал участие в Хl чемпионате мира WRPF. Об этом он сообщил в своём Instagram*.

По словам Бубнова, он ехал на машине с женой по платной трассе М-12, когда автомобиль занесло на заметённом участке между Муромом и Арзамасом. По его словам, скорость была не более 80 км/ч.

"С супругой целы, без единой царапины. Очевидцы сказали, что нам сильно повезло: фура прошла в нескольких сантиметрах", — написал спортсмен.

Проезжавший мимо водитель снял момент аварии на видео. Кадры попали в распоряжение 360.ru. На записи видно, как автомобиль Toyota, в котором находился Бубнов, резко меняет направление и ударяется о дорожное ограждение. После этого машина разворачивается юзом. В результате столкновения у автомобиля полностью разбиты капот и бампер.

Напомним, недавно на трассе М-12 также в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Получивший серьёзные травмы чиновник впал в кому и через несколько дней умер.

*деятельность соцсети запрещена на территории РФ

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных