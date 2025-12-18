Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: 360.ru

Мастер спорта по пауэрлифтингу и трёхкратный чемпион мира среди спортсменов на колясках Сергей Бубнов попал в аварию на заснеженной трассе в Нижегородской области. Спортсмен возвращался домой в Салават из Москвы, где принимал участие в Хl чемпионате мира WRPF. Об этом он сообщил в своём Instagram*.

По словам Бубнова, он ехал на машине с женой по платной трассе М-12, когда автомобиль занесло на заметённом участке между Муромом и Арзамасом. По его словам, скорость была не более 80 км/ч.

"С супругой целы, без единой царапины. Очевидцы сказали, что нам сильно повезло: фура прошла в нескольких сантиметрах", — написал спортсмен.

Проезжавший мимо водитель снял момент аварии на видео. Кадры попали в распоряжение 360.ru. На записи видно, как автомобиль Toyota, в котором находился Бубнов, резко меняет направление и ударяется о дорожное ограждение. После этого машина разворачивается юзом. В результате столкновения у автомобиля полностью разбиты капот и бампер.

Напомним, недавно на трассе М-12 также в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Получивший серьёзные травмы чиновник впал в кому и через несколько дней умер.

*деятельность соцсети запрещена на территории РФ