Два пенсионера утонули в Нижегородской области

18 декабря 2025 18:15 Происшествия
Два пенсионера утонули в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области 18 декабря за один час произошли два трагических инцидента, связанных с выходом людей на неокрепший лед. Оба случая завершились гибелью пожилых мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Первое происшествие было зафиксировано в Воротынском округе. 74-летний мужчина направлялся на лыжах к месту рыбалки на реке Волга вблизи села Сомовка. По предварительным данным, он провалился под лед. Тело погибшего позже обнаружили водолазы.

Второй трагический случай произошел в Лысковском округе. На озере Ватаго в районе села Великовское под лед провалился 75-летний мужчина, управлявший снегоходом. Попытки спасти его оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утонул 58-летний мужчина, который ушел на рыбалку.

