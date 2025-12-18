Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области провела внеплановую выездную проверку в компании "Ситикард". Поводом стало отсутствие актуальной информации о проведении специальной оценки условий труда — либо таких данных не было вовсе, либо они устарели и не обновлялись более пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе инспекции специалисты обнаружили более 50 рабочих мест, на которых оценка условий труда не проводилась в положенные сроки. Согласно требованиям, она должна быть выполнена не позднее чем через 12 месяцев после создания рабочего места. В "Ситикарде" этот срок оказался нарушен.
Как пояснил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, сейчас рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности за выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что нижегородская IT-компания погасила более 47 млн рублей долгов по зарплате.
