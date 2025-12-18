Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия

Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области

18 декабря 2025 18:30 Происшествия
Роструд выявил нарушения в работе Ситикард в Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области провела внеплановую выездную проверку в компании "Ситикард". Поводом стало отсутствие актуальной информации о проведении специальной оценки условий труда — либо таких данных не было вовсе, либо они устарели и не обновлялись более пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе инспекции специалисты обнаружили более 50 рабочих мест, на которых оценка условий труда не проводилась в положенные сроки. Согласно требованиям, она должна быть выполнена не позднее чем через 12 месяцев после создания рабочего места. В "Ситикарде" этот срок оказался нарушен.

Как пояснил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, сейчас рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности за выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что нижегородская IT-компания погасила более 47 млн рублей долгов по зарплате.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госинспекция труда проверки
