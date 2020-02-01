Двое мужчин погибли на пожаре из-за неосторожного курения в Перевозе Нижегородской области Происшествия

Двое мужчин погибли на пожаре, который произошел из-за неосторожного курения одного из них в д. Тилино г.о. Перевозский Нижегородской области 3 февраля 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила спасателям в 23:22. На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение внутри спальной комнаты. В подъезде было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 15 человек.

В результате пожара погибли 27-летний и 38-летний мужчины. Имущество в квартире обгорело на площади 10 кв.м.