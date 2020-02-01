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Происшествия

Двое мужчин погибли на пожаре из-за неосторожного курения в Перевозе Нижегородской области

04 февраля 2020 10:10  [89] Происшествия

Двое мужчин погибли на пожаре, который произошел из-за неосторожного курения одного из них в д. Тилино г.о. Перевозский Нижегородской области 3 февраля 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила спасателям в 23:22. На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение внутри спальной комнаты. В подъезде было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 15 человек.

В результате пожара погибли 27-летний и 38-летний мужчины. Имущество в квартире обгорело на площади 10 кв.м.

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