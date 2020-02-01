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Общество

Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с присуждением премии президента России

04 февраля 2020 10:46  [58] Общество
Марина Ширманова (вторая справа) с коллегами

Марина Ширманова (вторая справа) с коллегами

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с присуждением премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

Марина Ширманова - кандидат биологических наук, заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ. Премия присуждена ей за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo (внутри живой ткани).

"Исследования Марины Ширмановой имеют огромное значение для развития отечественной науки и медицины. Онкологические заболевания являются одним из главных вызовов для нашего общества. Очень важно, что результаты такой работы могут внедряться в клиническую практику, помогать конкретным людям. Желаю Марине Ширмановой дальнейших успехов!" - сказал Глеб Никитин.

"Медицина – одно из базовых направлений работы Нижегородского научно-образовательного центра, созданного в рамках национального проекта "Наука". Мы нуждаемся в прорывных технологиях, которые можно выводить на мировой уровень. Перед нами стоит задача развивать имеющиеся и создавать новые исследовательские мощности. Серьезным шагом должно стать и создание регионального онкологического центра", - добавил глава региона.

СПРАВКА:

В НИИ ЭОиБМТ Приволжского исследовательского медицинского университета Мариной Ширмановой выполнен широкий спектр in vivo (внутри живой ткани) исследований, направленных на изучение функциональных особенностей опухолей и разработку новых терапевтических подходов.

Проведенные исследования касаются важных биологических аспектов опухолевого роста, понимание которых стало возможным исключительно благодаря моделированию и наблюдению опухоли в условиях живого организма.

Автором разработан ряд оригинальных методик и протоколов исследования на основе флуоресцентного и фосфоресцентного имиджинга (создания, хранения и обработки изображений), которые позволяют получать прижизненную информацию об опухоли в ее природном состоянии.

Полученные результаты существенно обогатили отечественную и мировую науку новыми фундаментальными знаниями об изменениях в клетках и ткани, связанными с неопластической трансформацией (опухолевом перерождении), и наметили новые решения для эффективного противоопухолевого лечения. Разработанные методики имеют реальную перспективу внедрения в клиническую практику для диагностики онкозаболеваний и контроля лечения.

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