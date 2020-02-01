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Общество

Шесть человек стали победителями акции "Будь в плюсе" Нижегородского водоканала

04 февраля 2020 11:26  [106] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Подведены итоги акции Нижегородского водоканала "Будь в плюсе" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

В розыгрыше приняли участие более 500 абонентов – собственников нежилых помещений Нижнего Новгорода и Кстовского района, которые в течение всего года своевременно оплачивали услуги водоснабжения и водоотведения.

Шестерых победителей определил генератор случайных чисел. В результате на лицевые счета троих абонентов были зачислены по пять тысяч рублей, еще два абонента получили по десять тысяч рублей. Главный приз составил двадцать тысяч рублей, он был также зачислен на лицевой счет.

Напомним, что в течение 2019 года розыгрыши проводились по итогам каждого квартала. Победителями акции стали 24 абонента АО "Нижегородский водоканал", призовой фонд составил 220 тысяч рублей. Исходя из размера средней суммы ежемесячной квитанции абонентов, выигрыш позволит им не платить за холодное водоснабжение и водоотведение от полугода до пяти лет.

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