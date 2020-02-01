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Спорт

"ЛУКОЙЛ" выступил генеральным партнером турнира "Танцевальная Метелица"

04 февраля 2020 14:58  [77] Спорт

Фото: ЛУКОЙЛ

"ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез"(100% - дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") в очередной раз выступил генеральным партнером турнира по спортивным бальным танцам "Танцевальная Метелица". Об этом сообщили на предприятии.

Турнир состоялся 1-2 февраля в универсальном спортивном зале Международной Олимпийской Академии спорта Кстова.

Организатором турнира является танцевально-спортивный центр "Лидер".

В этом году в танцевальных соревнованиях приняли участие более тысячи пар разных возрастных категорий – от совсем юных начинающих танцоров до именитых представителей этого вида спорта.

"ТСК "Лидер" уже в течение 19 лет организует это масштабное танцевальное мероприятие на кстовской земле, и без спонсорской помощи нам было бы очень трудно. Выражаем сердечную благодарность "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", а также лично генеральному директору предприятия Андрею Юрьевичу Богданову и его заместителю по связям с общественностью, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребню за благотворительную поддержку, которая помогла создать этот яркий праздник",- отметила в своем вступительном слове организатор турнира "Танцевальная Метелица" Ирина Филянюшкина.

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