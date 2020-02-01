Сотрудник колонии в Нижегородской области пытался пронести наркотики на территорию учреждения Общество

Сотрудник колонии в Нижегородской области пытался пронести наркотики на территорию учреждения. Как сообщает СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, 26 января 2020 года в утреннее время в пос. Ветлужский Краснобаковского района майор внутренней службы незаконно приобрел у неустановленного следствием лица наркотическое вещество массой чуть больше 1 г.

На следующий день на своем личном автомобиле он привез наркотические средства в пос. Мирный Варнавинского района. При попытке пронести наркотики на территорию исправительной колонии противоправные действия сотрудника колонии пресечены в ходе совместно проводимых мероприятий сотрудниками УСБ, оперативного отдела ИК-6 ГУФСИН России по региону и УФСБ по Нижегородской области. Наркотические средства изъяты.

Сотрудника колонии арестовали. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16, до этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.