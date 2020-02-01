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Происшествия

Драгдилер из Выксы осужден за попытку сбыта 15 кг наркотиков

05 февраля 2020 12:55  [45] Происшествия

Житель Выксы Нижегородской области приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку сбыта наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, накануне Выксунский городской суд вынес приговор в отношении 32–летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Судом установлено, что 4 местных жителя в лесном массиве между д. Мяря и п. Шернавка организовали производство наркотиков с целью дальнейшего сбыта, однако до конца довести свой преступный умысел не смогли, поскольку 30 июня 2016 года оборудование по производству наркотических средств и наркотические средства общим весом более 11 кг изъяли сотрудники правоохранительных органов.

После чего, сообщники в подсобном помещении д. №1 на ул. Шлаковая г.Выксы вновь организовали производство наркотиков с целью дальнейшего сбыта, однако до конца довести свой преступный умысел не смогли, поскольку 2 ноября 2018 года оборудование по производству наркотических средств и наркотические средства весом почти 4 кг изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В этот же день наркосбытчики задержаны.

С выксунцем в ходе расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В отношении других сообщников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

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