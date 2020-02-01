Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2020 15:56  [54] Фуникулера не будет: проектант благоустройства парка Швейцария представил актуальные наработки
05 февраля 2020 15:31  [405] Отбор абитуриентов в университет прокуратуры РФ открыт до 1 марта
05 февраля 2020 14:12  [170] "Семейная приемная" "Единой России" открылась в Кулебаках
05 февраля 2020 12:12  [304] Сотрудник колонии в Нижегородской области пытался пронести наркотики на территорию учреждения
05 февраля 2020 11:48  [344] Два подростка пропали в Дзержинске
05 февраля 2020 10:45  [513] Концентрация этилбензола в атмосфере Дзержинска втрое превысила ПДК
05 февраля 2020 10:21  [922] Житель Ардатовского района не платил алименты 9 лет
05 февраля 2020 09:07  [1047] Роспотребнадзор временно приостановил работу кружков и секций в Нижнем Новгороде из-за гриппа и ОРВИ
04 февраля 2020 18:59  [1158] Нижний сегодня: главные события дня
04 февраля 2020 18:11  [921] Награждение лауреатов: нижегородский детский врач Ольга Плаксина стала лидером голосования премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ"
Общество

Отбор абитуриентов в университет прокуратуры РФ открыт до 1 марта

05 февраля 2020 15:31  [405] Общество
Отбор в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации" открыт до 1 марта 2020 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Направления для поступления в институты Университета прокуратуры Российской Федерации на 2020/21 учебный год будут выдаваться на основании комплексной оценки деловых и личных качеств кандидатов.

Кандидаты в абитуриенты будут проходить психологический отбор для определения их профессиональной пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры Российской Федерации и целевому обучению в соответствии с приказом Генпрокурора.

Для участия в конкурсе кандидат в абитуриенты представляет в прокуратуру района (города) по месту жительства (после собеседования с горрайпрокурором) следующие документы:

- заявление о приеме документов для участия в конкурсе на имя прокурора области;

- автобиографию с подробной информацией о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры) включающую: ФИО (при их изменении указать прежние), дату и место рождения, место работы и должность, адрес регистрации и адрес фактического проживания, контактные телефоны, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности;

- ведомость о текущей успеваемости, полученную в учебном заведении и заверенную надлежащим образом;

- копию паспорта гражданина РФ (всех страниц, на которых имеются какие-либо отметки);

- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);

- характеристику с места учебы, заверенную надлежащим образом;

- медицинскую справку по форме 086/у;

- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического диспансера;

- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3х4 см;

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения кандидата (дипломы, грамоты, участие в предметных олимпиадах и т.д.)

Срок подачи документов до 1 марта 2020 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph