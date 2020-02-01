Отбор абитуриентов в университет прокуратуры РФ открыт до 1 марта Общество

Отбор в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации" открыт до 1 марта 2020 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Направления для поступления в институты Университета прокуратуры Российской Федерации на 2020/21 учебный год будут выдаваться на основании комплексной оценки деловых и личных качеств кандидатов.

Кандидаты в абитуриенты будут проходить психологический отбор для определения их профессиональной пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры Российской Федерации и целевому обучению в соответствии с приказом Генпрокурора.

Для участия в конкурсе кандидат в абитуриенты представляет в прокуратуру района (города) по месту жительства (после собеседования с горрайпрокурором) следующие документы:

- заявление о приеме документов для участия в конкурсе на имя прокурора области;

- автобиографию с подробной информацией о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры) включающую: ФИО (при их изменении указать прежние), дату и место рождения, место работы и должность, адрес регистрации и адрес фактического проживания, контактные телефоны, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности;

- ведомость о текущей успеваемости, полученную в учебном заведении и заверенную надлежащим образом;

- копию паспорта гражданина РФ (всех страниц, на которых имеются какие-либо отметки);

- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);

- характеристику с места учебы, заверенную надлежащим образом;

- медицинскую справку по форме 086/у;

- справку из наркологического диспансера;

- справку из психоневрологического диспансера;

- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3х4 см;

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения кандидата (дипломы, грамоты, участие в предметных олимпиадах и т.д.)

Срок подачи документов до 1 марта 2020 года.