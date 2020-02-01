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Общество

Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижегородской области 11 февраля

05 февраля 2020 17:54  [327] Общество
Проверка тонометров в 2019 году

Проверка тонометров в 2019 году

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийская акция Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) по бесплатной проверке тонометров "Будь уверен! Будь здоров!" пройдет в Нижегородской области 11 февраля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.

В день акции специалисты Росстандарта бесплатно проверят приборы во всех федеральных округах. В ПФО акция пройдет в 12 регионах, в том числе в Нижегородской области.

В регионе акция проводится при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области и пройдет в четырех городах: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлово и Арзамасе. 

"В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, участие в ней приняли более десяти тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. Многие отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может "врать" и как нужно действовать в такой ситуации", - отметил руководитель Россандарта Алексей Абрамов.

"В 2019 году акция была проведена в Нижегородской области впервые. Мероприятие имело широкий резонанс: было проверено около тысячи тонометров. Многие приносили не только свои приборы, но и тонометры соседей, родственников. На аппараты, которые успешно прошли проверку, будет нанесен специальный стикер акции "Я – точный!", - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Адреса проведения акции:

Нижний Новгород: ул. Верхне-Печерская, д. 6 (ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 7" Нижегородского района);

Дзержинск - ул. Студенческая, 31(филиал ЦСМ);

Павлово – ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);

Арзамас - ул. Советская, 1 (филиал ЦСМ).

Время проведения акции: с 9:00 до 18:00.

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