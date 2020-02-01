Прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе Общество

Прокуратура внесла подрядчику представление за плохую уборку снега в Московском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 6 февраля 2020 года.

Согласно требованиям закона, зимой должно проводиться ежедневное прометание территорий с твердым покрытием, уборка снега, а при возникновении скользкости или образования гололеда – обработка притивогололедными материалами, скалывание наледи по мере образования. Территория должна быть очищена от снега и наледи до твердого покрытия.

Установлено, что на тротуарах, прилегающих к улицам Гвардейцев, Никонова, Орджоникидзе, допущено наличие рыхлого снега в больших объемах.

В адрес руководителя подрядной организации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек.