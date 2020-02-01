Прокуратура выявила нехватку противопожарной техники на станциях двух районов Нижегородской области Общество

Прокуратура выявила нехватку противопожарной техники на станциях двух районов Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона 7 февраля 2020 года.

Шарангской межрайонной прокуратурой в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2020 года проведена проверка соблюдения федерального законодательства о пожарной безопасности в лесах, в части обеспеченности лесопожарных станций, находящихся в Тонкинском и Шарангском районах.

Установлены факты недостаточного оснащения станций техникой, так отсутствуют установки высокого давления, мобильные пожарные резервуары, рации УКВ диапазона, пожарные рукава, переносные генераторы электричества, переносные прожекторы, а также различная техника (трактор, автомобиль грузовой на базе полноприводного шасси, автомобиль грузопассажирский на базе полноприводного шасси, вездеход лесопожарный, и др.), предназначенная для тушения лесных пожаров.

В связи с этим руководителю государственного автономного учреждения Нижегородской области "Нижегородский лесопожарный центр" внесено представление, которое находится на рассмотрении.