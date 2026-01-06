Два рейса в Казань задержаны в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 6 января задержали два рейса в Казань. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс N4-706 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 7:00, а рейс UJ-743, выполняемый AlMasria Universal Airlines, — в 8:00. Однако отправление обоих самолетов было отложено.
Причиной сдвига расписания стали временные ограничения, введенные в казанском аэропорту. Как сообщила Росавиация, с 2:30 до 9:00 утра воздушная гавань столицы Татарстана была закрыта для обеспечения безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА.
Остальные рейсы из Нижнего Новгорода выполняются по графику.
Ранее, 4 января, аналогичные ограничения действовали и в самом аэропорту имени Чкалова. Тогда полеты были приостановлены с вечера до утра следующего дня.
Также стоит отметить, что 2 января над территорией Нижегородской области были сбиты два украинских беспилотника.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+