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Общество

Специалисты нижегородского минтранса и ГУАДа проверили качество уборки дорог по поручению губернатора

07 февраля 2020 12:35  [145] Общество

Специалисты нижегородского минтранса и ГУАДа проверили качество уборки дорог по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 февраля 2020 года.

Вместе с представителями Главного управления автомобильных дорог министр транспорта Павел Саватеев в ночь на 7 февраля оценил обстановку на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке до Краснобаковского района.

"В целом ситуация удовлетворительная, но я, как человек требовательный, обращаю внимание и на детали. Есть претензии к состоянию осевой полосы и обочины, а также неубранным снежным отвалам. Ответственным за содержание дорог уже поручил исправить недочеты. Они, конечно, не так сильно влияют на безопасность, но, тем не менее, могут послужить причиной ДТП", - отметил в ходе инспекционного рейда Павел Саватеев.

"О том, что в регион придет метель, было известно заранее, и у подрядчиков было время подготовиться. Важно, чтобы организации, отвечающие за состояние дорог, чувствовали свою ответственность. Если компания систематически нарушает условия госконтракта, к ней могут быть применены штрафные санкции, вплоть до расторжения контракта", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, для повышения эффективности содержания автомобильных дорог используется система видеонаблюдения "Безопасный город" - информация в режиме on-line круглосуточно поступает в центр.Также работает оперативно-диспетчерская служба ГУАД. В целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта два раза в сутки эксплуатирующие организации обязаны сообщать о состоянии дорог, работающей технике и происшествиях.

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