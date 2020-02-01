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Экономика

Михаил Задорнов: "Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам"

07 февраля 2020 13:47  [51] Экономика

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК-ТВ" рассказал о том, что со снижением инфляции и ставок по депозитам частные инвесторы перекладывают деньги в инвестиционные продукты. При этом, финансовый рынок нуждается в объектах инвестирования.

"Население держит почти 30 трлн рублей - это огромные деньги, они куда-то должны двинуться", - заявил он.

По мнению Михаила Задорнова, при благоприятном стечении обстоятельств и хороших показателях бизнеса банка "Открытия", частные инвесторы могут принять участие в IPO кредитной организации осенью 2021 года, если по итогам консультаций будет принято решение продавать пакет акций банка именно в такой форме.

Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы "Открытие".

В пресс-службе банка отметили, что используя синергию, компании "Открытие Брокер" и УК "Открытие", единая фабрика "Открытие Инвестиции" в рамках группы "Открытие" существенно нарастила продажу инвестиционных продуктов.

Выручка управляющей компании "Открытие" по РСБУ по итогам 2019 года достигла 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат 2018 года. Это самый высокий показатель за всю историю существования компании с 2000 года. Совокупное количество частных лиц – клиентов компании увеличилось на 67%.

Средства частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" превысили 7,4 млрд рублей, что на 59% больше показателей аналогичного отчетного периода в 2018 года. Компания уверенно занимает второе место по числу ИИС среди крупнейших УК. Количество клиентов, открывших индивидуальные инвестиционные счета, за год увеличилось в два раза и достигло 25 554 человек.

Инвестиционные продукты в своем портфеле имеют 39% клиентов "Открытие Private Banking". По доле инвестиционных продуктов в портфелях клиентов этого сегмента банк занимает первое место в России, пояснили в банке.

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