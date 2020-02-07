Руководители госструктур ответят на вопросы нижегородских предпринимателей 10-14 февраля Бизнес

Руководители госструктур ответят на вопросы нижегородских предпринимателей 10-14 февраля

Руководители госструктур ответят на вопросы нижегородских предпринимателей 10-14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, личные консультации пройдут в центре "Мой бизнес" (Нижний Новгород, технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж).

Так, 10 февраля с 14:00 до 15:00 бизнесмены смогут получить ответы на свои вопросы от заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Владимира Никонова.

12 февраля с 15:00 до 16:00 консультировать будет директор АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" Денис Румянцев.

13 февраля с 14:00 до 15:00 предприниматели пообщаются с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрием Хабровым и министром социальной политики региона Алексем Исаевым.

Также на 13 февраля, но уже с 15:00 до 16:00 запланирована встреча с министром имущественных и земельных отношений региона Сергеем Бариновым.

Кроме того, с 10 по 14 февраля в центре "Мой бизнес" проведут консультации представители региональных и федеральных структур, таких как: Центр кластерного развития Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы региона, областной Центр развития экспорта, Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции, уполномоченный по защите прав предпринимателей, департамент градостроительного развития и архитектуры, ГУ МЧС России по Нижегородской области и т. д.

С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке: http://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/reception_schedule/

Напомним, центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации, был открыт в Нижнем Новгороде в начале ноября 2019 года. Кроме того, организована работа горячей линии "Мой бизнес":8−800−301−29−94