Экономика

ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден

13 февраля 2026 17:46
ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден

Фото: предоставлено ВТБ

В ВТБ прокомментировали снижение ключевой ставки с 16% до 15,5%. По оценке банка, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными.

Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей. 

По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, на рынке наступает время осознанного формирования накоплений.

«Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе – в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов», — подчеркнул он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

