ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден

В ВТБ прокомментировали снижение ключевой ставки с 16% до 15,5%. По оценке банка, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными.
Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей.
По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, на рынке наступает время осознанного формирования накоплений.
«Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе – в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов», — подчеркнул он.
