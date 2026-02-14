Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке RosBuild 2026 Экономика

Фото: Центр развития экспорта Нижегородской области

Нижегородские компании смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке RosBuild 2026 (18+), которая пройдет с 4 по 6 марта в Москве.

Поддержку участникам окажет региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

«RosBuild – международная специализированная выставка строительных, отделочных материалов и технологий. В прошлом году в ней приняли участие более 140 компаний из России, Китая и Республики Беларусь. Для региональных производителей эта выставка – отличная возможность представить свою продукцию и обсудить варианты сотрудничества с потенциальными партнерами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Выставка охватит широкий диапазон тематик, среди которых проектирование, строительство, отделка, природоохранные технологии, образование, логистика, складские услуги.

Мероприятие будет проходить в ВК «Тимирязев Центр». Подробности можно узнать на сайте https://rosbuild-expo.ru/.

Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку до 18 февраля 2026 года. Регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6980a21295add5a381a4ebc4. Количество мест ограничено.

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не имеющие задолженности по налогам и сборам, осуществляющие экспортную деятельность или заинтересованные в продвижении своей продукции на экспорт.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).