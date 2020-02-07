Благотворительная акция по приему вещей для многодетных семей пройдет в Нижнем Новгороде 16 февраля Общество

Благотворительная акция по приему вещей для многодетных и нуждающихся семей пройдет в Нижнем Новгороде 16 февраля 2020 года. Об этом сообщили организаторы - фриМаркет "Свободу комоду!". Акция пройдет по адресу: ул.Почаинская, 17, литер "И" - SKLADclub (черные ворота с надписью "Почайна", "Фримаркет" во дворе) с 12:00 до 17:00.

Собранные вещи будут отправлены в "Центр защиты и помощи семьям" г. Дзержинска. Часть благотворительного груза будет отправлена в малообеспеченные населенные пункты Нижегородской области.

Принимаются только чистые вещи в хорошем состоянии:

- одежда и обувь на все сезоны года;

- постельные и кухонные принадлежности – чистые, с минимальными дефектами;

- книги – со всеми страницами и обложкой;

- игрушки – чистые и целые (чтобы ребенок не поранился);

- детские памперсы, одноразовые и многоразовые пеленки;

- детское питание, смеси - в фабричной, ненарушенной упаковке;

- посуда – чистая, без сколов и др. дефектов;

- украшения – чистые;

- косметика и бытовая химия – с приемлемым сроком годности;

- техника – в рабочем состоянии;

- материалы и инструменты для ремонта (можно даже остатки обоев, краски и т.д.);

- детские коляски, пеленальные столики и столики для кормления, стульчики;

- инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости, памперсы и гигиенические пеленки для взрослых;

- продукты питания длительного хранения - крупы, бобовые, макароны, сахар, кондитерские изделия, консервы - все это в заводской упаковке.

Также можно приносить то, что пригодиться для рукоделия и детского творчества.

Просьба не приносить: нижнее белье б/у (это не гигиенично), тяжелые драповые пальто на бабушек и дедушек, а также заношенные мужские костюмы.