Общество

Нижегородским любителям собак дали советы, как помочь питомцам в новогоднюю ночь

28 декабря 2025 11:59 Общество
Нижегородским любителям собак дали советы, как помочь питомцам в новогоднюю ночь

Для многих людей новогодняя ночь — это время радости, волшебства и семейного тепла. Однако для собак этот праздник может стать настоящим испытанием. Громкие звуки фейерверков, шум и непривычная обстановка могут вызвать у питомца сильный стресс. Чтобы сделать новогоднюю ночь более комфортной для вашего четвероного друга, эксперты Российской кинологической федерации подготовили несколько рекомендаций.

Разведка
Начните подготовку заранее, например, утром или днём 31 декабря. Прогулка поможет собаке устать, но не перегружайте её. Важно, чтобы она успела отдохнуть перед вечером. Также убедитесь, что у вашего питомца есть все необходимые документы: чип, клеймо или адресник на ошейнике. Это поможет быстро найти собаку, если она потеряется.

Безопасное место
Создайте для собаки уютное место, где она сможет укрыться от шума. Это может быть отдельная комната или уголок под столом с лежанкой. Разложите там её любимые игрушки и вещи с привычным запахом. Это поможет питомцу чувствовать себя в безопасности.

Средства помощи
Если ваша собака боится громких звуков, заранее приобретите специальные беруши или успокоительные лакомства. Также можно использовать белый шум — включить спокойную музыку или звуки природы. По рекомендации ветеринара можно использовать феромоны, которые помогут собаке расслабиться.

Подготовка к гостям
Заранее предупредите гостей о том, как вести себя с собакой. Объясните, что она может быть пугливой и не любит, когда её трогают без разрешения. Также не разрешайте кормить питомца со стола — многие человеческие продукты могут быть для него опасны.

"Час Икс"
После наступления темноты прогулки лучше прекратить, так как на улице собака может испугаться салютов и убежать. Во время фейерверков постарайтесь оставаться спокойным и не показывать страх. Дайте питомцу возможность спрятаться в своём убежище. Не ругайте его за беспокойство, но и не оставляйте без внимания. Если собака подходит к вам за поддержкой, погладьте её и похвалите. Отвлекайте её лакомствами и игрушками — это поможет ей справиться со стрессом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

