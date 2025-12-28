Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по бронированию квартир туристами Общество

Фото: Кира Мишина

"Авито Путешествия" подвели итоги 2025 года. Половина всех бронирований жилья туристами пришлось на летние месяцы. При этом, путешественники стали чаще выбирать малые города и участвовать в мероприятиях. Средняя продолжительность поездки составила 3–4 дня.

В сегменте посуточной аренды жилья в России наиболее популярными стали однокомнатные квартиры (46%) и студии (29%). Двухкомнатные квартиры бронировали в 21% случаев, трёхкомнатные — в 3%.

Самым популярным регионом для аренды квартир стала Московская область, за ней следуют Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край.

Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге регионов России по количеству бронирований посуточных квартир. Как отметили в пресс-службе сервиса, такой результат не случайность, а показатель "глубинного сдвига в поведении путешественников, которые всё чаще выбирают не разрекламированные курорты, а точки "осмысленного интереса" — города с богатой историей, развитой инфраструктурой и аутентичной атмосферой".

В сегменте загородного жилья спрос вырос в 2,5 раза: лидирует Карелия, на втором месте — Краснодарский край, на третьем — Крым. В топ-5 также вошли Московская область и Республика Алтай.

В сегменте отелей лидируют Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Крым и Татарстан. В сегменте глэмпингов на первом месте Московская область, на втором — Татарстан, на третьем — Краснодарский край, на четвёртом — Свердловская область. Количество бронирований глэмпингов увеличилось на 85%.

