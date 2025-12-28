Свыше 230 пожеланий оставили нижегородцы в "Шкатулке пожеланий" кадрового центра Общество

Фото: Управление по труду и занятости Нижегородской области

В декабре 2025 года Нижегородский кадровый центр "Работа России" завершил ежегодную акцию "Шкатулка пожеланий", в ходе которой собирались отзывы и предложения от граждан для улучшения качества услуг в сфере занятости.

В рамках акции в филиалах центра были установлены специальные боксы для анонимных отзывов. Граждане могли оставить свои замечания, предложения или слова благодарности. В этом году центр получил более 230 отзывов.

Руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что акция "Шкатулка пожеланий" подтверждает рост доверия граждан к службе занятости. Все отзывы будут учтены для улучшения работы центра.

Участники акции предложили расширить перечень образовательных программ, улучшить условия в кадровых центрах и повысить размер пособий по безработице. Многие выразили благодарность за помощь в трудоустройстве и отметили пользу от проектов, таких как "Женский клуб".

Директор Нижегородского кадрового центра Людмила Егорова подчеркнула, что люди не только вносят конструктивные предложения, но и благодарят специалистов. Это лучшая оценка работы центра.

Акция "Шкатулка пожеланий" стала новогодней традицией и позволяет центру оперативно реагировать на запросы населения.

Более подробную информацию о деятельности центра можно найти в официальной группе: https://vk.com/trudnnov.

С 2025 года в России начал действовать национальный проект "Кадры", направленный на подготовку кадров для работодателей. Проект включает четыре федеральных инициативы: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда".