Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2025 11:59Нижегородским любителям собак дали советы, как помочь питомцам в новогоднюю ночь
28 декабря 2025 11:33Свыше 230 пожеланий оставили нижегородцы в "Шкатулке пожеланий" кадрового центра
28 декабря 2025 11:12Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по бронированию квартир в 2025 году
28 декабря 2025 10:46В МЧС назвали нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства
28 декабря 2025 10:12Нижегородские медики напомнили, какие новогодние развлечения приводят в больницу
28 декабря 2025 09:39Несколько московских самолётов вынужденно сели в Нижнем Новгороде
27 декабря 2025 18:00Нижегородцев приглашают пройти диспансеризацию в новогодние каникулы
27 декабря 2025 17:27Нижегородцам рассказали, от каких сладостей лучше отказаться на Новый год
27 декабря 2025 15:46Как будут работать нижегородские почтовые отделения в новогодние праздники
27 декабря 2025 14:32Нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи присвоят имя Радченко
Общество

Свыше 230 пожеланий оставили нижегородцы в "Шкатулке пожеланий" кадрового центра

28 декабря 2025 11:33 Общество
Свыше 230 пожеланий оставили нижегородцы в Шкатулке пожеланий кадрового центра

Фото: Управление по труду и занятости Нижегородской области

В декабре 2025 года Нижегородский кадровый центр "Работа России" завершил ежегодную акцию "Шкатулка пожеланий", в ходе которой собирались отзывы и предложения от граждан для улучшения качества услуг в сфере занятости.

В рамках акции в филиалах центра были установлены специальные боксы для анонимных отзывов. Граждане могли оставить свои замечания, предложения или слова благодарности. В этом году центр получил более 230 отзывов.

Руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что акция "Шкатулка пожеланий" подтверждает рост доверия граждан к службе занятости. Все отзывы будут учтены для улучшения работы центра.

Участники акции предложили расширить перечень образовательных программ, улучшить условия в кадровых центрах и повысить размер пособий по безработице. Многие выразили благодарность за помощь в трудоустройстве и отметили пользу от проектов, таких как "Женский клуб".

Директор Нижегородского кадрового центра Людмила Егорова подчеркнула, что люди не только вносят конструктивные предложения, но и благодарят специалистов. Это лучшая оценка работы центра.

Акция "Шкатулка пожеланий" стала новогодней традицией и позволяет центру оперативно реагировать на запросы населения.

Более подробную информацию о деятельности центра можно найти в официальной группе: https://vk.com/trudnnov.

С 2025 года в России начал действовать национальный проект "Кадры", направленный на подготовку кадров для работодателей. Проект включает четыре федеральных инициативы: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица Работа Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных