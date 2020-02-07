Квартиранта, который поджег дверь владельцев квартиры, где погибла женщина, задержали спустя полгода Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Правоохранители спустя полгода задержали мужчину, который в Нижнем Новгороде поджег дверь арендованной квартиры после ссоры с владельцем. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В СК уточнили, что в результате пожара погибла 43-летняя женщина, находившаяся в квартире, а 67-летнего владельца жилья спасли сотрудники МЧС.

Следователи полагают, что преступление произошло в июле 2019 года после того, как подозреваемый поссорился с владельцем квартиры, где он проживал в последнее время. Владелец после ссоры выгнал квартиранта. Желая отомстить, мужчина в ночное время, используя жидкость для розжига, облил входную дверь квартиры и поджег ее.

В отношении подозреваемого в поджоге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ), однако мужчина скрылся от следователей.

Спустя полгода — в феврале 2020 года, подозреваемого задержали на территории Чувашии.

Вину в совершении преступления он признал частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.