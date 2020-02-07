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Бизнес

НБД-Банк обновил тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию предпринимателей

11 февраля 2020 11:12  [24] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

НБД-Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию по расчетно-кассовому обслуживанию предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе добавили, что тарифная линейка разработана с учетом потребностей разных бизнесов. Система тарифных планов помогает клиенту банка понять, какой набор услуг и за какие деньги он получает. Это дополнение к "стандартным" предложениям банка.

Под конкретные задачи, возникающие на определенном этапе работы компании, кредитное учреждение предлагает шесть тарифных планов. Тарифный план "Стартовый" - предназначен для начинающих предпринимателей или микробизнеса. Подключаясь к нему, клиент получает необходимый набор услуг по приемлемой цене. Тарифный план "Легкий" для бизнеса с небольшими или нерегулярными оборотами по расчетному счету. Он позволяет легко и просто просчитать стоимость расчетного обслуживания.

Для компаний, проводящих большое количество безналичных платежей, НБД-Банк предлагает тарифный план "Активные расчеты". Предприниматели получают работающий расчетный счет с подключенным Интернет-Банком в день его открытия. Тарифный план "Торговый", уже полюбившийся нашим клиентам, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, отличается льготным кассовым обслуживанием и пакетом бесплатных платежных поручений.

"С момента запуска новой тарифной линейки прошло три месяца и за это время клиенты оценили удобство нового продукта - открыто более 200 новых расчетных счетов. С нашим банком просто и комфортно общаться. Центр принятия решений находится в зоне доступа клиента, и решения принимаются индивидуально с учетом потребностей бизнеса. Наши отношения с клиентом – это взаимовыгодное партнерство. Для потенциального клиента мы проводим "аудит" стоимости обслуживания с банком, предоставляем информацию о его расходах и выгоде. Клиенты могут оценить плюсы и минусы банковских предложений на рынке и выбрать подходящий именно им тарифный план", - сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

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