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Происшествия

Среди пострадавших при столкновении катеров у таиландского острова Пхукет были нижегородцы

11 февраля 2020 14:41  [142] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Среди пострадавших при столкновении катеров у таиландского острова Пхукет были нижегородцы. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Нижний Новгород" со ссылкой на пассажирку российского катера .

Как сообщается на сайте посольства России в королевстве Таиланд, два туристических скоростных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета 10 февраля около 8:00. На борту одного из них находилось по предварительным данным 35 российских туристов вместе с гидом, на борту другого – жители Таиланда.

В результате аварии 21 российский турист был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Несколько россиян, в том числе двое детей, погибли.

Сколько среди них нижегородцев в настоящее время неизвестно. Свое нахождение на катере в момент аварии "КП-НН" подтвердили Жанна и Мария Болотины из Нижнего Новгорода. 17-летняя Мария Болотина рассказала об ушибах и ссадинах по всему телу, 37-летняя Жанна Болотина жалуется на боли в результате сильного удара в живот.

В представительстве МИД России в Нижнем Новгороде агентству сообщили, что родственники нижегородцев в ведомство не обращались.

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