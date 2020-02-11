Нижегородский музей стал победителем всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" Бизнес

Нижегородский проект - "Интерактивный музей "Кварки" стал лауреатом всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Цель конкурса "Лучший социальный проект года" - выявить и поддержать наиболее успешные социальные практики.

"В этом году Нижегородская область стала лидером по количеству поданных на конкурс заявок, предприниматели представили 102 заявки. Важно, что каждый год наши проекты становятся победителями на федеральном уровне. Это говорит о том, что в регионе создана эффективная инфраструктура поддержки социального предпринимательства. Нижегородский центр инноваций на своей площадке объединил всех тех, от кого зависит развитие социального бизнеса: предпринимателей, некоммерческий сектор, органы власти и общественные объединения", - рассказал Глеб Никитин.

"Совместная работа дала серьезные результаты: только за прошлый год в регионе появилось порядка 200 новых проектов, благодаря которым жители области получили около 1000 дополнительных социальных услуг", - добавил глава региона.

"В Центре инноваций социальной сферы разработаны специальные обучающие программы для социальных предпринимателей и льготные займы, проводятся грантовые конкурсы, создан навигатор социальных услуг (интерактивный каталог, содержащий лучшие социальные практики предпринимателей и некоммерческих организаций), действуют общественный совет и клуб социальных предпринимателей", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Напомним также, что в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того, организована работа горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435-17-00 в рабочее время.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".