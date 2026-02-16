Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей

Фото:
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило аукцион по продаже недостроенного рынка на площади Маршала Жукова в Приокском районе.
Начальная цена лота установлена в размере 87,7 млн рублей. Речь идет о здании площадью 4170 кв. метров. Степень его готовности, по заключению судебной экспертизы, составляет 72,7%.
Продажа проводится на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области. В 2023 году суд удовлетворил иск министерства и постановил изъять недострой у собственника через публичные торги. Компанию также обязали вернуть земельный участок региону и оплатить судебные расходы.
Минимущество тогда попыталось реализовать объект, установив начальную стоимость в 14,05 млн рублей. Но собственник не согласился с этой оценкой и обратился в суд, представив отчет экспертов, по которому рыночная стоимость здания превышает 114,9 млн рублей. В итоге была назначена новая экспертиза, установившая начальную цену в размере 87,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выставили на торги теплоход "Анатолий Угловский" за 12,3 млн рублей.
