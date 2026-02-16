Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Экономика
16 февраля 2026 19:08
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей
16 февраля 2026 18:23
Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц
16 февраля 2026 15:12
Нижегородское предприятие увеличит выработку молочки благодаря "Производительности труда"
16 февраля 2026 14:48
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
16 февраля 2026 13:58
Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области
16 февраля 2026 13:40
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 09:02
Нижегородцы тратят в среднем 50 000 рублей каждый месяц
14 февраля 2026 10:42
Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке RosBuild 2026
13 февраля 2026 17:46
ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден
13 февраля 2026 17:35
Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов
Экономика

Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей

16 февраля 2026 19:08 Экономика
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей

Фото: "Яндекс Карты"

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило аукцион по продаже недостроенного рынка на площади Маршала Жукова в Приокском районе. 

Начальная цена лота установлена в размере 87,7 млн рублей. Речь идет о здании площадью 4170 кв. метров. Степень его готовности, по заключению судебной экспертизы, составляет 72,7%.

Продажа проводится на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области. В 2023 году суд удовлетворил иск министерства и постановил изъять недострой у собственника через публичные торги. Компанию также обязали вернуть земельный участок региону и оплатить судебные расходы.

Минимущество тогда попыталось реализовать объект, установив начальную стоимость в 14,05 млн рублей. Но собственник не согласился с этой оценкой и обратился в суд, представив отчет экспертов, по которому рыночная стоимость здания превышает 114,9 млн рублей. В итоге была назначена новая экспертиза, установившая начальную цену в размере 87,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выставили на торги теплоход "Анатолий Угловский" за 12,3 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

