Нижегородцы тратят в среднем 50 000 рублей каждый месяц Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область расположилась на 22 строчке рейтинга российских регионов по потребительскому спросу, который подготовило РИА Новости.

Эксперты выяснили, что по итогам 2025 года потребительский спрос в России увеличился на 2,93%. При этом темпы роста по сравнению с 2024 годом замедлились более чем в 2 раза.

Показатель потребительского спроса аналитики рассчитывали как сумму оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и оборота общественного питания. В 2025 году в структуре расходов 72% пришлось на розницу, 23% — на услуги и еще 5% — на общепит. В сравнении с 2024 годом эти пропорции заметно не изменились.

Чтобы увидеть картину по регионам, специалисты РИА провели исследование и составили шестой ежегодный рейтинг по динамике потребительского спроса.

Результаты показали, что разрыв между лидерами и аутсайдерами оказался существенным. В том году в четырех регионах спрос снизился, в одном остался на прежнем уровне, а в 80 субъектах вырос относительно прошлого года. Одновременно оборот розничной торговли сократился в пяти регионах, объем услуг — в одиннадцати, а оборот общественного питания — в четырнадцати.

Наибольший рост потребительского спроса за год зафиксирован в Чукотском автономном округе — он составил 13,9%. Следом идет Магаданская область с приростом 10,1%. Третье и четвертое места заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос увеличился на 9,2% и 8,9% соответственно. Первую пятерку замкнула Республика Мордовия с результатом 8,5%.

В Нижегородской области потребительский спрос вырос на 4,24%. Среднедушевые среднемесячные потребительские траты жителей региона в 2025 году составили 50,6 тысячи.

Негативная динамика отмечалась в Ханты-Мансийском автономном округе, Тульской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Во всех этих регионах, кроме Ненецкого автономного округа, снижение обеспечила розничная торговля — самый весомый компонент показателя спроса. В Ненецком автономном округе при слабоположительных результатах розницы заметно просел оборот общественного питания, доля которого там достаточно велика.

Напомним, на недавней встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко губернатор Глеб Никитин сказал, что реальная зарплата в Нижегородской области за десять месяцев 2025 года увеличилась на 7,2%, а реальные доходы — на 8,6%.