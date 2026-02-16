На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Экономика

Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде

16 февраля 2026 13:40 Экономика
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода выделила дополнительно 32,7 млн рублей из резервного фонда на ликвидацию снежных заносов и гололедицы на автомобильных дорогах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Основная часть суммы - 25 млн рублей - предназначена для МБУ "РЭД". Еще 7,7 млн рублей получит МБУ "Дорожник". 

Ранее городские власти уже направили из резервного фонда 40,3 млн рублей на устранение последствий снегопадов. С начала зимы с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли свыше миллиона кубометров снега. При этом 90% этого объема пришлось на январь и первые дни февраля.

Также сообщалось, что на город вновь надвигается сильный снегопад.

Также сообщалось, что на город вновь надвигается сильный снегопад.

Администрация Нижнего Новгорода зима Снег
Архив
