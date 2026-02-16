Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода выделила дополнительно 32,7 млн рублей из резервного фонда на ликвидацию снежных заносов и гололедицы на автомобильных дорогах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Основная часть суммы - 25 млн рублей - предназначена для МБУ "РЭД". Еще 7,7 млн рублей получит МБУ "Дорожник".
Ранее городские власти уже направили из резервного фонда 40,3 млн рублей на устранение последствий снегопадов. С начала зимы с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли свыше миллиона кубометров снега. При этом 90% этого объема пришлось на январь и первые дни февраля.
Также сообщалось, что на город вновь надвигается сильный снегопад.
