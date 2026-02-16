Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц

Фото:
В Нижегородской области за месяц зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата за январь 2026 года.
Больше всего увеличилась стоимость бензина марки АИ-98 и выше. За месяц он подорожал на 2,19% и достиг 90,06 рубля за литр.
Цена на бензин АИ-95 выросла на 1,76% по сравнению с декабрем 2025 года. В среднем литр такого топлива теперь стоит 66,60 рубля.
Бензин марки АИ-92 также прибавил в цене. Его стоимость увеличилась на 1,75% — до 61,58 рубля за литр.
В целом автомобильный бензин в регионе за месяц стал дороже на 1,7%.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут позволить себе купить 1128 литров 92-го бензина на среднюю месячную зарплату.
