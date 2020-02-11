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Общество

Владимир Панов встретится с жителями Московского района 27 февраля

12 февраля 2020 15:13  [128] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Московского района 27 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Встреча пройдет в 18:30 в ДК Орджоникидзе по адресу ул.Чаадаева, 17.

Напомним, что Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города с 27 февраля 2018 года. За этот период мэр провел 19 выездных встреч с жителями.

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