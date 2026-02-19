Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Подземный переход у Комсомольской проходной ГАЗа открыли после капремонта

Подземный переход у Комсомольской проходной ГАЗа открыли после капремонта

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подземный переход на проспекте Ленина у Комсомольской проходной ГАЗа привели в порядок после обращений жителей. По поручению мэра Юрия Шалабаева здесь провели капитальный ремонт, и с 12 февраля переход снова работает.

"Пешеходный переход, прежде всего, обеспечивает доступ к предприятию для сотрудников Горьковского автозавода. Цель реконструкции перехода — создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей как после рабочего дня, так и по личным делам. Теперь это сухой и хорошо освещенный маршрут. Ранее использование перехода было затруднено из-за подтоплений, ступени и входные группы требовали ремонта", — рассказал глава района Александр Нагин.

Подрядчик выполнил не косметический, а именно капитальный ремонт, который призван решить вопросы с отводом грунтовых вод.

Также в тоннеле сделали гидроизоляцию пола, стен и потолка, полностью заменили ливневую канализацию. Это должно защитить переход от подтоплений в межсезонье. Кроме того, обновили плитку, покрасили потолок, установили новое освещение, привели в порядок ступени и входные группы.

Жителям района обновленный переход понравился. По их словам, он стал светлым, удобным и более комфортным для ежедневного использования.

Ранее сообщалось, что выходы №4 и №6 открыли на станции метро "Заречная".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных